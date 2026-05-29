Burhanettin Duran’dan İstanbul’un fethinin yıl dönümüne ilişkin açıklama

İstanbul’un fethinin üzerinden 573 yıl geçti.

Osmanlı’nın mutlak egemenliğinin ve yükselişinin en büyük göstergesi olan İstanbul’un Fethi, hala akıllarda yerini korurken bu önemli güne ilişkin devlet erkanından tek tek mesajlar gelmeye başladı.

İSTANBUL’UN FETHİNİN YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu kapsamda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür.

"SONRAKİ YÜZYILLARA YÖN VERMİŞTİR"

29 Mayıs 1453’te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir hâline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir.

"ONU FETHEDEN KOMUTAN NE GÜZEL KOMUTAN"

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır.

"MİNNET VE DUALARLA YAD EDİYORUM"

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."