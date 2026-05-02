Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Emniyet güçleri, yurdun dört bir yanında sürdürdüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

8 YIL 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile “kasten yaralama” suçundan 8 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adliyedeki süreçlerinin ardından cezaevine teslim edildi.