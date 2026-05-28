Bursa'da aç domuzlar yerleşim yerine indi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde aç kaldığı değerlendirilen iki domuz, gece saatlerinde yerleşim alanına inerek yiyecek aradı. Odunluk Mahallesi’nde yolda ilerleyen domuzlar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

O sırada yoldan geçen bir sürücü, karşısına çıkan domuzları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YERLEŞİM ALANINDA KISA SÜRELİ GEZİNTİ

Domuzların bir süre mahalle içerisinde dolaştığı, çevrede yiyecek aradığı ve daha sonra yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

DAĞLIK ALANA DOĞRU GÖZDEN KAYBOLDULAR

Bir süre yerleşim alanında ilerleyen domuzlar, daha sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.