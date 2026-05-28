Almanya'da Merz hükümeti ve CDU kulisleri: Olası liderlik değişimi tartışmaları

Friedrich Merz, 23 Şubat 2025 erken federal seçimlerinde CDU/CSU bloğunun en güçlü parti olarak çıkmasının ardından, 6 Mayıs 2025'te Bundestag'da ikinci oylamada Başbakan (Şansölye) seçildi.

Bu süreç, Alman siyasi tarihinde ilk kez bir şansölye adayının ilk turda mutlak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle iki turlu oylamayla sonuçlandı.

CDU/CSU ile SPD arasında kurulan koalisyon hükümeti, Merz'in liderliğinde göreve başladı.

Ancak göreve gelişinin üzerinden bir yıl geçmeden hükümet, koalisyon anlaşmazlıkları, bütçe tartışmaları, ekonomik zorluklar, göç politikaları ve düşük onay oranlarıyla gündeme geldi.

CDU KULİSLERİNDE MERZ SONRASI İÇİN SENARYOLAR

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi kulislerinde, Başbakan Merz'in görevden ayrılması halinde yerine geçebilecek isimlerin tartışıldığı öne sürüldü.

Bild gazetesi ve diğer Alman medyasına yansıyan haberlere göre, parti içindeki üst düzey figürler arasında 'Şansölye değişimi' konusunda resmi olmayan görüşmeler yapılıyor.

ADI GEÇEN İSİMLER ŞUNLAR:

Kulislerde en sık adı geçen isimler arasında şunlar yer alıyor:

Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst: 50 yaşındaki Wüst, CDU içinde en güçlü Merz alternatifi olarak gösteriliyor.

Popüler bir eyalet lideri olan Wüst, disiplini, yönetim deneyimi ve daha ılımlı imajıyla öne çıkıyor.

Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein: Başarılı eyalet seçim sonuçlarıyla dikkat çeken Rhein, CDU'da artan etki alanıyla anılıyor.

Sachsen Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer: Doğu Almanya'daki deneyimleriyle bilinen bir isim.

EN GÜÇLÜ İSİM WÜST

Bazı tartışmalarda CSU lideri Markus Söder ve CDU'lu Jens Spahn gibi isimler de geçse de, odak noktası genellikle Wüst üzerinde yoğunlaşıyor.

Anayasa hukuku uzmanı Josef Franz Lindner'in değerlendirmesine yer verilen haberde, Alman Anayasası'nın 67. maddesi kapsamında Federal Meclis'in 'yapıcı güvensizlik oyu' yoluyla mevcut başbakanın yerine yeni bir ismi başbakan seçebileceği kaydedildi.