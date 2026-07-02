Bursa'da çöp evden 5 ton atık çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şoke eden görüntü...

Yaklaşık 6 ay önce temizlenen Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki dairenin yeniden çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi.

Mahkeme kararının ardından söz konusu adrese, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DAİRE TEMİZLENDİ

Harekete geçen ekipler, toplum sağlığı açısından tehdit oluşturan dairede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Evde biriktirilen çöp ve atıklar tahliye edildi.

5 TON ATIK ÇIKARILDI

Koordineli çalışmalarının ardından söz konusu daireden toplam 5 ton çöp çıkarıldı.

Temizlik işlemlerinin ardından evde detaylı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması da yapılarak sağlık risklerinin önüne geçildi.

Yapılan çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinden şikayetçi olan mahalle halkı ise rahat bir nefes aldı.