Bursa'da evinde rahatsızlanan hemşire yaşamını yitirdi

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Bursa'da saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitedeki evinde aniden rahatsızlanan Sabiha Tuzcuoğlu'nu gören çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Tuzcuoğlu'na kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcuoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Aile sağlığı merkezinde görevli hemşire olduğu öğrenilen Tuzcuoğlu'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Tuzcuoğlu'nu ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.