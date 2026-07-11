Uzman erbaşlar ve kamu personel alımlarına yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı

"Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri uzman erbaşların sicil sistemine ilişkin oldu.

UZMAN ÇAVUŞ OLABİLMEK İÇİN "SİCİL NOTU 90 OLMALI" ŞARTI

Kanunla, uzman erbaşlar için sicil değerlendirme usulü yeniden belirlendi. Sicil dönemi her yıl 2 Mayıs'ta başlayıp takip eden yılın 2 Mayıs'ında sona erecek. Sicil notu 100 tam puan üzerinden hesaplanacak ve sicil üstlerinin verdiği notların ortalaması esas alınacak.

Uzman çavuşluğa girişte ve görevde yükselmede sicil notu belirleyici kriterlerden biri olacak. Uzman çavuşluğa giriş sınavına başvurabilmek için adayların mevcut sicil notu ortalamasının tam notun yüzde 90'ı ve üzerinde olması gerekecek.

40 YAŞINA KADAR KAMU PERSONELİ OLMA İMKANI

Kanunla İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak bazı personel alımlarına ilişkin yeni hükümler de getirildi.

Buna göre koruma memuru, infaz ve koruma memuru, mahalle bekçisi, güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanacak adaylarda, ilgili mevzuattaki diğer şartları taşımaları kaydıyla başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Düzenleme, personel seçme süreçlerini de ayrıntılı şekilde kanuna bağladı. Adaylar yazılı sınavın yanı sıra fiziki yeterlilik testi ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavlarda genel kültür, mesleki bilgi, ifade yeteneği, özgüven, temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve mesleğe uygunluk gibi kriterler ayrı ayrı değerlendirilecek. Fiziki yeterlilik testinin usul ve esasları ise ilgili bakanlıklar tarafından belirlenecek.

ORDUDAN AYRILANLARA GERİ DÖNÜŞ İMKANI

Kanunda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik önemli değişiklikler de yer aldı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken çeşitli nedenlerle ordudan ayrılan kişilerin, kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde yeniden muvazzaf olarak Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınabilmesine imkan sağlandı.

Ancak yeniden alınmaya ilişkin usul ve şartlar kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmedi.

RESMİ GAZETENİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...