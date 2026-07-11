Belçika'yı yenen İspanya yarı finale yükseldi
İspanya, FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı final biletinin sahibi oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ve Belçika karşı karşıya geldi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki mücadeleyi 30. dakikada Fabian Ruiz ile 88. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle 2-1 kazanan İspanya, yarı finale yükselmeyi başardı.
Turnuvaya veda eden Belçika'nın tek sayısını 41. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.
İspanya, final bileti için Fransa ile kozlarını paylaşacak.