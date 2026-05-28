Bursa'da kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Bursa'da kurbanlık boğa, 6 katlı binanın terasına çıkarılarak kesildi. Boğanın merdivenlerden sakin şekilde çıktığı anlar görüntülendi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan vatandaş, kurbanlık olarak aldığı boğayı binanın terasında kesmek istedi.
Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kurbanlık boğa, kesilmek üzere apartmanın merdivenlerinden sakin şekilde terasa götürüldü.
O anlar bina sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)