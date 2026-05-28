6-12 Temmuz haftasında Ankara'nın 9 ilçesinde memura NATO izni

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

Başkentte yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak.

Şehir trafiği ve kamu hizmetleri için özel planlamalar yapılacak.

9 İLÇEDE MEMURA İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıya göre Ankara'nın bazı ilçelerinde görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Kararın zirve sürecinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve güvenlik operasyonlarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

İdari izin uygulaması Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanlarını kapsayacak.

Ancak zirvede aktif görev alacak personel ile sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı ve acil durum hizmetlerinde çalışan görevliler izin kapsamı dışında tutulacak.

ETKİNLİKLERE SINIRLAMA

Zirve haftasında Ankara genelinde sınav, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu etkinliklerin planlanmaması yönünde kurumlara bilgilendirme yapıldığı da öğrenildi.

Yetkililer alınan tedbirlerin şehirde oluşabilecek güvenlik risklerini en aza indirmeyi hedeflediğini belirtiyor.