Bursa'da maskeyle geldi, otomobili yaktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde plakasız bir motosikletle olay yerine gelen ve yüzünü kapatan şüpheli, park halindeki otomobili yanıcı madde kullanarak ateşe verdi.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şüpheli motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, otomobile yaklaşarak ateşe verdiği ve ardından hızla kaçtığı görüldü.

Kısa süre içinde büyüyen alevler aracı tamamen sararken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.