Bursa'da restoranda hayat kurtaran hamle: Küçük kız kurtuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda panik dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yemek yiyen küçük kızın nefes borusuna aniden yemek kaçtı.

Durumu fark eden ailesi panik içerisinde çocuğa müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

RESTORAN ÇALIŞANINDAN HAYAT KURTARAN HAMLE

Bu sırada Heimlich manevrasını bilen restoran çalışanı duruma müdahale etti.

Küçük kıza doğru şekilde uygulanan manevra sonucunda nefes borusunu tıkayan parça çıkarıldı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Nefes almaya başlayan küçük kız rahat bir nefes alırken, olay restoran içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu.