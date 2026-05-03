Bursa'da bir grup kadın, engelli vatandaşı tekme tokat dövdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde panik dolu anlar kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, meydanda şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş ile bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ENGELLİ VATANDAŞI DARBETTİLER

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar, engelli vatandaşa saldırarak tekme ve tokatlarla darbetti.

O ANLAR KAMERADA

Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken saldırgan kadınlar, darbettikleri vatandaşı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.