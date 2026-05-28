Bursa'da su samurlarının balık keyfi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki su samuru, sahil kesiminde bulunan iskeleye gelerek balık avladı. Doğal yaşamın dikkat çeken anları, bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSKELEDE BALIK ZİYAFETİ

İskeleye yaklaşan iki su samurunun suya dalıp balık yakaladığı ve ardından kıyıya çıkarak avladıkları balıkları yedikleri görüldü. Doğal davranışlarıyla dikkat çeken samurlar, bir süre bölgede kaldı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI

Sahilde bulunan vatandaşlar, su samurlarının balık avlama ve yeme anlarını cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi. İlginç anlar çevrede kısa süreli ilgi topladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ DÖNDÜLER

Balık ziyafetinin ardından su samurları yeniden denize girerek gözden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada da ilgi çekti.