Bursa'da takla atan otomobilde yaralanan sürücüyü esnaf kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı'nda, Yasin E. (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, birkaç kez takla attıktan sonra yol ortasında ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.

ESNAF SANİYELER İÇİNDE YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören yol kenarındaki bir köfte işletmesinin sahibi ve çalışanları, hiç tereddüt etmeden olay yerine yöneldi. Ters dönen araçta bulunan sürücünün yardımına koşan esnaf, yaralı genci araçtan çıkarmayı başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerin ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüje çarpması, ardından takla atıp ters dönmesi net şekilde görüldü.

Kazanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşların ve işletme çalışanlarının sürücünün yardımına koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ters dönen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.