Bursa'da tekerlekli sandalyeye bağımlı eşi balkondan yardım istedi: Boğazı kesik halde bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi.

A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EVİN BANYOSUNDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.’nin eşi Faize Karaca’nın kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

BOĞAZININ KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.

Karaca’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.