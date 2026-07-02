Bursa'da yaşlı kadının şüpheli ölümü: Evde kanlar içerisinde bulundu
Mudanya ilçesinde evde kanlar içerisinde ölü halde bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca'nın şüpheli ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede tüyler ürperten bir olay kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyeye bağımlı eşi A.K. (82) ile yaşadığı öğrenilen Faize Karaca’dan (77) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEDE
Evde yapılan ilk incelemelerde yaşlı kadının kanlar içerisinde bulunması üzerine eve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı sevk edildi.
Polis ekipleri olayın aydınlatılması için apartmandaki güvenlik kameraları ile çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK
Olay yerindeki detaylı incelemenin ardından Faize Karaca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Yaşlı kadının ölümünde cinayet ihtimali de değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.
Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.