Bursa'da Yunan işgaline direniş, 'çeteler' geleneği ile anılıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi’nde, geçmişten günümüze aktarılan “Çeteler” geleneği bu yıl Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de yaşatıldı. Yöre halkı, hem tarihî bir hatırayı andı hem de birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren etkinliklerle bayram coşkusunu bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında, bölgenin Yunan işgali döneminde yaşanan direniş hikâyeleri canlandırılırken, katılımcılar hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşadı.

DİRENİŞ HATIRASI CANLANDIRILDI

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Bursa’nın Yunan işgali döneminde bölgesini savunan grupların mücadelesi temsili gösterilerle sahnelendi.

Katılımcılar, geçmişte yaşanan direnişi anlatan canlandırmaları ilgiyle izlerken, etkinlik boyunca tarihi hafıza canlı tutuldu.

YÜZYILLARDIR SÜREN GELENEK

Topuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Satık, geleneğin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, “Bu organizasyonu büyüklerimizden bize miras kalan bir gelenek olarak sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren bir buluşma olduğunu vurguladı.

DAYANIŞMA VE KÖY EKONOMİSİNE KATKI

Topuk Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Kaya ise etkinliğin köy yaşamındaki yerini anlattı. Kaya, bayramın ilerleyen günlerinde gençlerin köyde yardım topladığını, elde edilen gelirle köyün ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Etkinlik kapsamında et, şeker ve yumurta gibi ürünlerin satışa sunulduğu, elde edilen gelirin köy yararına kullanıldığı ifade edildi.

EĞLENCE VE ETKİNLİKLERLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Program boyunca misafirlere lokma ikramı yapılırken, patlamış mısır kaseleri üzerinden düzenlenen çekilişle katılımcılara hediyeler dağıtıldı. Gün ilerledikçe etkinlik alanı eğlenceye sahne oldu.

Ünlü sanatçı taklitleri ve sahne gösterileriyle renklenen programda, her yaştan vatandaş bayramın tadını çıkardı.

PLAKET VE TEŞEKKÜR TÖRENİ

Etkinliğin sonunda Dernek Başkanı Cafer Satık, Topuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kadın Kolları Başkanı Emine Beysir’e plaket takdim etti. Kadın kolları üyelerine de çeşitli hediyeler verildi.

Böylece hem geleneğin yaşatıldığı hem de dayanışmanın güçlendiği etkinlik, coşkulu bir şekilde sona erdi.