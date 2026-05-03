Bursa'da zorluk çıkaran ehliyetsiz sürücüye biber gazı ile müdahale edildi
İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken biber gazı ile etkisiz hale getirilen sürücünün yerde yattığı anlar kameraya yansıdı.
Trafik magandalarına acıma yok.
Yeni kanun ile beraber trafikte kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimler artırıldı.
Bu kapsamda adresler, son olarak Bursa'nın İnegöl ilçesini gösterdi.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu.
Sürücü Abidin K.'nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi.
Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
BİR SÜRE YERDE KALDI
Gözaltına alınan sürücü, "Gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı.
Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)