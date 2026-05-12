BYD'nin yeni bataryasında korkutan tablo: Test sırasında sıcaklık 76 dereceye kadar yükseldi

BYD'nin ikinci nesil Blade bataryasına sahip Fangchengbao Leopard 3 modeli, gerçekleştirilen canlı yayın şarj testinde beklenmedik bir ısınma sorunuyla karşılaştı.

Megawatt hızlı şarj işlemi sırasında batarya sıcaklığının 76 santigrat dereceye kadar yükseldiği kaydedildi.

GÜVENLİK SINIRI AŞILDI

Kaydedilen bu sıcaklık değeri, Çin'deki lityum demir fosfat piller için önerilen 63 derecelik güvenlik eşiğinin üzerinde kalmasıyla sektörde dikkat çekti.

Uzmanlar, 70 derecenin üzerindeki sıcaklıkların batarya ömrünü kısaltabileceği ve güvenlik riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Yüksek ısının, pildeki koruyucu katman olan Katı Elektrolit Ara Yüzeyi'ne zarar vererek aşınmayı hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Özellikle megawatt seviyesindeki ultra hızlı şarj sistemlerinin termal yönetimi, sektörün en büyük teknik zorluğu olarak görülüyor.

BYD DAYANIKLILIK VE GARANTİ KONUSUNDA İDDİALI

BYD cephesi ise yeni nesil bataryaların yüksek dayanıklılık standartlarına göre üretildiğini ve hücreler için ömür boyu garanti sunulduğunu vurguluyor.

Şirket, gerçekleştirdiği yüksek stres testlerinde kısa devre durumunda bile herhangi bir yangın veya patlama yaşanmadığını kanıtladı.

Elektrikli araç sektöründe şarj hızları artarken, termal stresin uzun vadeli etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

Diğer üreticiler de benzer teknolojiler geliştirirken, hızlı şarj ile batarya sağlığı arasındaki denge kritik önem taşıyor.