Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile düğünde! Aşk kareleri beğeni topladı

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya’nın ‘Eşref Tek’i Çağatay Ulusoy, önceki akşam sevgilisi Aslıhan Malbora ile yakın arkadaşı Mali Şimşek’in düğününe katıldı.

AŞIKLAR ARTIK KAÇMIYOR

Aşıklar, bir arkadaşları için nikâh şahitliği yaptı. Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, düğünde Mert Koç'un sahne aldığı anlarda eğlenceye ortak oldu.

MERT SÖYLEDİ, ÇAĞATAY OYNADI

Çağatay Ulusoy oynadı, Mustafa Mert Koç söyledi! Yakın dostlarının düğününe katılan ikili, "Ankara'nın Bağları" eşliğinde döktürdü.

AŞK POZU BEĞENİ TOPLADI

Ulusoy’un sevgilisine sarılıp dans ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Aşıklar ilişkilerinin ilk başlarında uzun zaman kameralardan kaçmışlardı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, hayranları tarafından çok beğeniliyor.