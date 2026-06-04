Can Polat'ın annesi cenazede feryat etti: Dilan'ın Allah belasını versin

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet..

Yaptığı açıklamalar ve paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelen fenomen Dilan Polat, son paylaşımı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Polat bu sefer çoğu zaman olduğu gibi neşeli bir demeç veremedi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden yayın açarken ağlayarak yardım çağrısı yaptı.

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"CAN POLAT'I VURDULAR"

Polat videoda "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular.

Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Polat'ın katil zanlısının kaçarak izini kaybettirdiği ve polis ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı belirtildi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.

"DİLAN'IN ALLAH BELASINI VERSİN"

Oğlunun tabutu başında feryat eden Can Polat'ın annesi ise yaşanan olaydan Dilan Polat'ı sorumlu tuttu.

Gözyaşlarına boğulan kadın "Onun yüzünden oldu her şey. Dilan'ın Allah belanı versin!" dedi.

KIZI DA FENALIK GEÇİRDİ

Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü.

Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.

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GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan Can Polat'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e çıktı.

İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.