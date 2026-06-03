Can Polat'ın hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet..

Yaptığı açıklamalar ve paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelen fenomen Dilan Polat, son paylaşımı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Polat bu sefer çoğu zaman olduğu gibi neşeli bir demeç veremedi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden yayın açarken ağlayarak çağı yaptı.

Ünlü fenomen Dilan Polat'tan yardım çığlığı: Can Polat öldürüldü

"CAN POLAT'I VURDULAR"

Polat videoda "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular.

Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz." diyerek feryat etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Polat'ın katil zanlısının kaçarak izini kaybettirdiği ve polis ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı belirtildi.

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Can Polat’ın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Tetikçinin, Dilan Polat’ın çocuklarının yanında Can Polat’a kurşun yağdırdığı görüldü.

Çocuklar, olay sırasında korkudan kulaklarını kapattı.