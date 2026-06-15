Çankırı'da seyir halinde boğazına kek kaçan sürücü, polisin hızlı müdahalesiyle kurtuldu
Otomobiliyle seyir halindeyken yediği kekin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan sürücü, polis ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutundu.
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Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Yapraklı Bulvarı Taşı mevkii üzerinde, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aracıyla ilerlediği sırada yediği kekin boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekmeye başladı.
İMDADINA POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ
Durumu fark eden sürücü, bölgede görev yapan polis ekiplerinin yanına aracını çekerek yardım istedi.
Can havliyle kendisini araçtan yere atan sürücünün nefes almakta zorlandığını gören ekipler, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı.
Polislerin müdahalesi sonucunda soluk borusunu tıkayan kek parçası çıkarılırken sürücü, yeniden nefes almaya başladı.
Olay sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından da kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)