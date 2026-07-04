Çareyi çöpte buldu, tuğla yerine koydu! 4 bin süt kutusuyla kendine ev yaptı

Ev yapmak isteyenlerin aklına ilk gelen malzemeler tuğla, beton ve demir olur.

Ancak Brezilya'da yaşayan emekli bir duvar ustası, bunun tam tersini yaptı.

Çöpe gidecek 4 binden fazla süt kutusunu bir araya getirerek iki odalı bir ev inşa etti.

İlk bakışta sıradan bir ev gibi görünen yapının duvarlarının içinde binlerce süt kutusu bulunuyor.

Usta, hem maliyeti düşürmek hem de atıkları değerlendirmek için yıllarca biriktirdiği kutuları inşaatta kullandı.

"100 yıl ayakta kalabilir"

Bu sıra dışı ev, yalnızca kullanılan malzemelerle değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekti.

Yapıyı inceleyen bir mühendis, doğru bakım yapıldığı ve nemden korunduğu sürece evin yaklaşık 100 yıl kullanılabileceğini ifade etti.

Elbette bu süre yalnızca süt kutularına bağlı değil.

Sağlam taşıyıcı sistem, kaliteli işçilik ve düzenli bakım da yapının uzun ömürlü olmasında önemli rol oynuyor.

Çöp değil inşaat malzemesi oldu

Kullanılan süt kutuları karton, plastik ve ince alüminyum katmanlardan oluşuyor.

Bu çok katmanlı yapı sayesinde kutular, duvar dolgu malzemesi olarak değerlendirilebiliyor. Böylece hem ısı yalıtımına katkı sağlıyor hem de binlerce ambalajın çöpe gitmesini engelliyor.