Görevden alınan yönetim CHP Batman İl Başkanlığı binasını tahrip etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Batman İl Başkanlığı görevine atanan Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından parti binasında incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde il başkanlığı binasında tahribat olduğu tespit edildi.
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CHP Batman İl Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından il başkanlığı binasında incelemelerde bulundu.
Özkanat ve beraberindekiler, binadaki tahribatı gözler önüne serdi.
Binada onarım çalışmalarına kısa sürede başlanılacağı bildirildi.
DUVARA "HAİN KEMAL" YAZDILAR
Görüntülere yansıyan karelerde, il binasının duvarlarına "Hain Kemal" ve "Satılık Yılmaz" yazıldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)