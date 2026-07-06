İstanbul'da emniyet şeridinde duran araca motosiklet çarptı

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Korkunç kaza İstanbul'da yaşandı.

Saat 11.00 sıralarında Üsküdar ilçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil arızalandı.

DURAN ARACA ÇARPTI

Bunun üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen motosiklet araca çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise başka bir sürücünün araç kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, duran otomobile arkadan gelen motosikletlinin çarptığı anlar yer aldı.