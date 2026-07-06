İstanbul'da emniyet şeridinde duran araca motosiklet çarptı
Üsküdar D-100 Karayolu’nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.
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Korkunç kaza İstanbul'da yaşandı.
Saat 11.00 sıralarında Üsküdar ilçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil arızalandı.
DURAN ARACA ÇARPTI
Bunun üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen motosiklet araca çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU
Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise başka bir sürücünün araç kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, duran otomobile arkadan gelen motosikletlinin çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)