Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Türk savunma sanayisiyle iş birliğinden cesaret alıyorum

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da.

Ankara'daki liderlerden Türkiye'ye, özellikle savunma sanayii alanındaki gelişmişliğine övgüler yağıyor.

"İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK"

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, AA'ya verdiği mülakatta, Türkiye'nin Çekya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında ticaret, yatırım, savunma, güvenlik ve bilim alanlarında bağların derinleştirilmesiyle ilişkilerin daha ileriye taşınabileceğini belirten Pavel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki enerji, ulaşım ve göç alanındaki işbirliğinin de güçlendirebileceğinin altını çizdi.

"TÜRK ŞİRKETLERİYLE İŞ BİRLİĞİNDEN CESARET ALIYORUM"

Pavel, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Çek hem de özellikle Türk savunma sanayisinin gösterdiği üstün performans göz önüne alındığında, şirketlerimizin hava savunma ve drone karşıtı teknolojiler alanında büyüyen işbirliğinden cesaret alıyorum.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye, coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri sebebiyle NATO'nun kolektif güvenliği için vazgeçilmez olan, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir.

Türkiye'nin İttifak'a katkılarına değer veriyor ve günümüzün ortak güvenlik sınamaları karşısında işbirliğimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

NATO içerisindeki külfet paylaşımına ilişkin soruya Pavel, Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliğinin sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi gerektiği cevabını verdi.

Pavel, "Artık başkalarının bu sorumluluğu bizim adımıza her zaman alacağını varsayamayız. Aynı zamanda, daha güçlü bir Avrupa ayağı, daha güçlü bir NATO anlamına gelir ve bizler, ABD'nin yanımızda kararlı bir şekilde yer almaya devam etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Pavel, "ABD'nin giderek diğer önceliklere odaklanacağı gerçeğine uyum sağlamak zorundayız. Avrupa sadece kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya değil, konvansiyonel alanda tüm sorumluluğu üstlenmeye de hazır olmalıdır" ifadesine yer vererek, caydırıcılık kapasitesi ve müttefik topraklarının her karışının savunulacağına dair şüphe oluşmaması gerektiğini kaydetti.

Çekya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve kalıcı barışa varılmasının bir başarı ölçütü olacağı değerlendirmesinde bulundu.