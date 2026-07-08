Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderleri karşıladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

NATO Liderler Zirvesi, Ankara'daki 2. gününde devam ediyor.

Zirve, savunma yatırımlarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehditlerin değerlendirilmesi gibi konuları gündemine alıyor.

Zirve öncesi ve sırasında savunma sanayii forumu gibi yan etkinliklerle müttefikler arasında somut iş birliği adımları atıldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMADAKİ GÜCÜ VE NATO'YA SUNACAĞI KATKILAR GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri ve savunma sanayisindeki ilerlemeleriyle NATO'nun güvenliğine uzun yıllardır önemli katkılar sunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla, zirve tarihi anlara tanıklık etti.

Zirve, Ukrayna'daki durum, güneydeki gelişmeler ve bölgesel güvenlik sınamaları gibi konuları da ele alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİDERLERİ KARŞILADI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci gününde zirveye katılan liderleri karşıladı.

Liderlerin tek tek selamlandığı karşılamanın tamamlanmasının ardından liderler bir kez daha bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

MARK RUTTE, AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

32 ülke liderinin katıldığı zirvede önemli görüşmeler ve basın açıklamaları yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler zirve oturumunda konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DONALD TRUMP BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ve diğer liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi.

Zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump, F-35 satışının değerlendirileceğini ve CAATSA yaptırımlarının kalkacağını belirtti.

Donald Trump: Türkiye F-35'leri alacak

LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Trump'ı Ankara'da resmi törenle karşılamış ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, dün akşam liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve akşam yemeği verildi.