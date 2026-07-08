Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde konuşuyor

Ankara'da tarihi günler yaşanıyor. Beştepe'de gerçekleşen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tüm dünya tarafından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında başkentteki devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dünkü programda düzenledikleri basın toplantısında birçok önemli açıklama yapmıştı.

Zirvenin ikinci gününde de yoğun programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıların gerçekleştiği Beştepe'deki Millet Kütüphanesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Sayın Genel Sekreter ve devlet başkanları, Türkiye olarak 2030'dan önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3.5 yapmak için tedbirlerimizi aldık. Şimdiden yüzde 1.5 hedefine ulaştık. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayisindeki atılımıdır.

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