Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı '3 Temmuz' paylaşımları
Dün akşam saatlerinden itibaren Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında sosyal medyada '3 Temmuz' düellosu yaşandı. İki kulüp de birbirlerine yapılan paylaşımlarla cevap verdi. İşte o atışma...
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı dolayısıyla resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüp, iki sayfadan oluşan açıklamasında, 15 yıl önce kulübe yönelik bir kumpas kurulduğunu vurgularken, camianın başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla birlikte tek yürek olduğunu ifade etti.
3 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor da, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavili kulüp, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“"Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!"”
"15 YIL ÖNCE BİZİ YIKABİLECEKLERİNİ SANDILAR"
Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecine ilişkin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp videoda, "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: #FenerbahçeYıkılmaz" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımının ardından Trabzonspor'dan ikinci bir paylaşım geldi.
"AMA..."
Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'nin videosunu alıntılayarak "AMA" temalı bir görsel paylaştı.
Yaşananlar sonrası bu kez de sarı-lacivertlilerden bir paylaşım daha geldi.
"KUPA MÜZEMİZDE"
Sarı-lacivertli kulüp, "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoyu yayınladı.
Videoya Trabzonspor'dan bir cevap daha geldi ve şu açıklama yapıldı:
“"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!
Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!
Radara (!) yakalandınız!
"Mağduruz" diye ağladınız.
Bizi hiç tanımadınız!
Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!
Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!”