Moldova'da başbakan istifa etti, hükümet düştü

Moldova'da hükümet düştü.

Ülkenin başbakanı Alexandru Munteanu, istifa ettiğini duyurdu.

SÜRPRİZ İSTİFA

Moldova Başbakanı Alexandru Munteanu, sürpriz bir kararla istifa kararı aldı.

Kasım 2025'ten bu yana ülkenin başbakanlığını yapan Munteanu, istifa gerekçesini açıklamadı.

Munteanu'nun istifasıyla ülkede hükümet düştü.

"İLKELERİM DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTEMEYECEĞİMİ FARK ETTİM"

Başbakanlık görevini derin bir görev bilinci ve olumlu bir değişim sağlayabileceğine dair sağlam bir inançla kabul ettiğini kaydeden Munteanu, şunları söyledi:

"Görevimi, ilkelerim ve inancım doğrultusunda yürütemeyeceğimi fark ettim ve istifa etmeyi seçtim.

Nerede yaşarsam yaşayayım ya da ister özel sektörde isterse kamuda çalışayım, ülkeme her şartta hizmet etmeye devam edeceğim. Ülkemize karşı görevimizin, sahip olduğumuz makamla değil, sürdürdüğümüz bağlılıkla tanımlandığına inanıyorum."

CUMHURBAŞKANI ADAY AÇIKLAYACAK

Moldova yasalarına göre, Cumhurbaşkanı Maia Sandu, parlamentodaki gruplarla görüşmeler gerçekleştirerek başbakan adayı açıklayacak.

Munteanu, başbakanlık görevine getirilmeden önce Dünya Bankası'ndaki görevi de dahil 20 yıl kadar ülke dışında çalışmıştı.