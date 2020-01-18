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Cezaevinden çıkar çıkmaz eşini ve annesini öldürdü

İstanbul Kadıköy'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurdu.

DHA | 18.01.2020 - 21:13..
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Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Tahsin Yüksekova(38), Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz eşini ve annesini öldürdü

EŞİYLE ANNESİNİ VURDU

Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti. Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezaevinden çıkar çıkmaz eşini ve annesini öldürdü

KURTARILAMADILAR

Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı. Ekipler, bir yandan kaçtığı yönde Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

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