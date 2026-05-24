CHP Genel Merkezi binasının içinde girişlere barikat yığıldı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kaos sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından bugün genel merkeze tebliğ için gidildi.

Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri önderliğinde partiye gelen 100 kişilik grup ile genel merkez önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

İki grup birbirine su şişesi ve taş attı.

ÇEVİK KUVVET GELDİ

Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

BİNA İÇERİSİNE BARİKAT

Yaşanan arbede sonrası genel merkezin içerisinde yer alan bazı partililer, bina girişini barikatlarla kapatmaya başladı.

EMNİYET'E İKİNCİ BİR DİLEKÇE VERİLDİ

Kılıçdaroğlu tarafı, Genel Merkez'in teslimi için hukuki adımları hızlandırdı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti’ne ikinci bir dilekçe verdiğini açıkladı.

VALİLİKTEN EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI

Ayrıca Ankara Valiliği de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için Emniyet'e talimat verildiğini duyurdu.

