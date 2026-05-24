CHP Genel Merkezi'ndeki kriz devam ediyor: 'Mafya' dedikleri milli güreşçi çıktı

CHP’de İstinaf Mahkemesi’nin partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından iç kriz derinleşmeye devam ediyor.

Kararla görev Özgür Özel ve yönetiminden alınarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ise partinin Ankara'daki Genel Merkezi'nde taraflar arasında sözlü ve fiziksel kavga ve arbede çıktı.

Partililer birbirlerine hakaretler, küfürler yağdırdı; bir milletvekili kapının üzerinden atladı; diğeri çatıya çıkıp eline hortum aldı.

Vekiller ve partililer ellerine geçeni birbirlerine fırlattı, Özel tarafı merkezi terk etmemek için direnirken, Kılıçdaroğlu tarafı ise tahliye için merkeze girmeye çalıştı.

'MAFYA KILIK TİPLER' İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Bunlar yaşanırken, tahliye ve giriş çıkış gerginlikleri sırasında yeni bir tartışma patlak verdi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, genel merkez önünde yaşananlar sırasında 'eşkıya kılıklı, mafya tipli' kişilerden söz ederek dışarıdan gelenlere tepki gösterdi.

"MAFYA BOZUNTULARINIZI GERİ ÇEKİNİZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Merkez önünden bir video paylaşarak ve dışarıdan 'göz korkutmak' amacıyla iri vücutlu insanların gönderildiğini iddia ederek yaşananlara sert tepki gösterdi.

Tanal açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz."

"MAFYA TİPLİ İNSANLARLA PARTİYİ BASMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaşananların planlı olduğunu öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

“Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

MAFYA DEDİKLERİ, CHP ÜYESİ VE MİLLİ GÜREŞÇİ ÇIKTI

Bu ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak partililerin 'mafya' olarak nitelendirdiği kişilerden birinin, 15 yıllık CHP üyesi, eski Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu ve milli güreşçi Savaş Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Savaş Yıldırım’ın genel merkez çevresindeki kalabalık içinde yer aldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILMIŞTI

Savaş Yıldırım, 2002 yılında 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını kazanmış, 1995 İtalya Roma Ordular Arası Olimpiyat Oyunları’nda 100 kg şampiyonluğu elde etmiş bir sporcu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne kispetiyle katılmasıyla da tanınıyor.