CHP Genel Merkezi’nde partililer Salkım Söğüt türküsünü söyledi

CHP’de mutlak butlan davası aylardır gündemdeydi.

Tüm CHP’nin ana gündemini oluşturan bu davada karar çıktı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ GERİ GELDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında; Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP içinde karmaşa ve kaos sürerken bazı partililer, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Genel merkeze giren CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarına zarar verip hakaret etmeye başladı.

SALKIM SÖGÜT TÜRKÜSÜ SÖYLENDİ

Genel merkez önündeki kalabalığın az olması dikkat çekerken bazı CHP’liler, tepkilerini göstermek için türkü söylemeye başladı.

Genel merkez önünde toplanan 50-60 kişi, Salkım Söğüt türküsü söyledi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasında yeniden kongre yapılması konuşulurken Özel’in CHP Genel Merkezi’ni terk etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

