CHP'nin 'mutlak butlan' itirazına mahkemeden ret

CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

Bu kararın verilmesinin ardından CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görevi devraldı.

CHP İTİRAZ ETTİ

CHP, mutlak butlan kararı sonrası itirazda bulundu.

Hem mahkemeye hem de Yüksek Seçim Kurulu'na CHP tarafından itiraz başvuruları yapıldı.

MAHKEME REDDETİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

"HUKUKİ İTİRAZI YARGITAY'A YAPTIK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "mutlak butlan" kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını belirterek, YSK’ya da başvuracaklarını açıklamıştı.

Özel, "YSK’nın kendisine tanınan görev sorumluluk alanına, kendisine sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

