CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği
CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tahliye kavgası çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.
Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine gerginlik çıktı.
Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile Genel Merkez'de nöbet tutan partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar tekme tokat kavga yaşandı.
