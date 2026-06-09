CHP grup toplantısı öncesi Özgür Özel destekçileri geceyi Meclis'te geçirdi

CHP Meclis Grup Toplantısı öncesinde, konuşma yapacak isim konusundaki belirsizlik parti içinde tartışma yarattı.

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel’in konuşma yapacağı yönündeki açıklamalar, TBMM’de hareketli saatlere neden oldu.

MECLİS ÖNÜNDE ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN BEKLEYİŞ

Grup toplantısına katılmak isteyen partililer sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanmaya başladı. Meclis girişinde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Emniyet birimleri, Dikmen ve Çankaya kapılarında geniş güvenlik tedbirleri alırken çevik kuvvet ekipleri giriş noktalarında hazır bekletildi.

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SALONDA VE DIŞARIDA İKİLİ BEKLEYİŞ

650 kişi kapasiteli grup salonunda sınırlı sayıda katılımcı yer alırken, birçok partili Meclis dışında beklemeyi sürdürdü. İçeri girişlerin saat 11.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Partililer arasında hem Kılıçdaroğlu hem de Özel lehine sloganlar atılması dikkat çekti.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Bekleyiş sırasında iki farklı görüşü destekleyen gruplar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan tansiyon, CHP’li Asu Kaya’nın araya girmesiyle yatıştırıldı.

Olayların büyümeden kontrol altına alınması üzerine bölgede güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı.

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TBMM'DE SABAHLAYANLAR OLDU

Parti içindeki farklı kanatları temsil eden bazı milletvekilleri sabahın erken saatlerinde grup salonuna girerek yerlerini aldı.

Bazı isimlerin ise geceyi Meclis binasında geçirdiği belirtildi.