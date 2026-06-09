TBMM'de Özgür Özel destekçileri AKİT TV muhabirine saldırdı

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CHP'de mutlak butlan sonrası içsel kriz sürüyor.

Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP'nin genel başkanı oldu.

Özgür Özel ve ekibi görevden alınırken, bu kez grup toplantısını kimin yapacağına yönelik tartışmalar çıkmaya başladı.

CHP'DE "GRUP TOPLANTISI" KRİZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Ancak TBMM önüne gelen Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası Kılıçdaroğlu, bir açıklama yaptı ve vatandaşları CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

AKİT TV MUHABİRİNE SALDIRI

TBMM önünde bu gelişmeleri aktaran AKİT TV muhabiri ise saldırıya uğradı.

Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri, Meclis binası önünde karşı karşıya geldi.

İki tarafında da tansiyonunun yüksek olduğu alanda yayın yapan AKİT TV Ankara muhabiri Muhammet Can Bulut’a saldırı girişiminde bulunuldu.

YUHALANDI

AKİT TV muhabirine saldıranlar, bir yandan da yuhalamaya başladı.

Yayını kesmeyen muhabir Can Bulut ise yaşadıklarını kameralara anlatamaya çalıştı.

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