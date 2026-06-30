CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu görevine devam ediyor.

CHP'yi arındırmak için çalışmalar yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı isimleri de partiden ihraç ediyor.

Daha önce 9 vekilin ihracını isteyen ve bazı il başkanlıklarını da fesheden yönetim, bugün yeni kararlar aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

KURULTAY MASAYA GELDİ

Toplantıda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alındı.

BAZI İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Toplantıda, bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik de kararlar çıktı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

"PARTİNİN İÇİNE GİRDİĞİ DURUMLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI"

Sarı, "Mutlak butlan süreciyle birlikte partinin içine girdiği durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bu çerçevede kurumsal kimliğin kırmızı çizgi olduğu değerlendirilmişti.

Bugün ağırlıklı olarak örgütsel çalışmalar ele alındı. Gelişen duruma bağlı tutumlar değerlendirildi." dedi.

Sarı, devam eden açıklamasında 26 il başkanının görevden alındığını da duyurdu ve o isimler açıkladı;

26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, 7 İL BAŞKANI İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ

"Ağrı Merkez, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (Akçakoca ilçesiyle birlikte), Eskişehir, Hakkari, Kars, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde (merkezle birlikte), Nevşehir, Osmaniye (merkezle birlikte), Samsun, Sivas ve Tunceli'de değerlendirmeler yapıldı. Sinop'ta ise sadece il başkanıyla ilgili işlem yapıldı.

Toplam 26 il başkanı görevden alındı.

7 il başkanı hakkında kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldı."

CHP 'arınıyor': 50 il başkanı daha görevden alınacak

CHP'de 5 ismin ihraç itirazı reddedildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Balbay’a konuştu: İBB davası siyasi değil yolsuzluk

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay için ilk takvim: 4-5 ay içinde yaparız