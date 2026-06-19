Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay için ilk takvim: 4-5 ay içinde yaparız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası partinin en kısa sürede kurultaya götürüleceğini söylemişti.

Aradan geçen zaman zarfında henüz kurultay için bir tarih dillendirilmezken, Manisa milletvekili Özgür Özel ve ekibi tarafından kurultay için baskı sürüyor.

Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa kurultay için bir tarih işaret etti.

"4-5 AYA OLAĞAN KURULTAYI YAPARIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay’daki başvuru çekilirse en fazla 4-5 aya kurultayı yaparız. İl başkanı seçimleri, delege seçimleri var. Eski delegelerle kurultay yapamayız. Mahkeme şaibe var diyerek iptal etmişken aynı delegelerle yeniden kurultay yapmak yeni bir mutlak butlan kararını doğurur” dedi.

Kurultay sürecine ilişkin hukuki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, tedbir kararının parti yönetimini tamamen durdurmadığını belirterek, “Tedbir kararı kalkana kadar hiçbir şey yapmayacağız diye bir durum yok. Parti çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun tedbir kararının kapsamına ilişkin sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, hukukçuların bu süreci değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Yargıtay sürecinin önünü açmak için gerekirse tarafların başvurularını geri çekebileceğini belirterek, “İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir” dedi.