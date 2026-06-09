Kemal Kılıçdaroğlu: Pavyonda kurultay pazarlıkları yapanlara güle güle

CHP'de mutlak butlan çıktı, parti içi karıştı.

Delegelere para karşılığında oy kullandıran Özgür Özel ve ekibinin yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Yeniden gelen başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısı yapacağını duyurmuştu.

Ancak CHP'de bu kez grup toplantısından kaynaklı kavgalar yaşanmaya başladı.

Her iki tarafından destekçileri sabah saatlerinde Meclis önünde birbirine girerken, grupta Özgür Özel konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'nde partililere seslendi.

"PAVYON KÖŞELERİNDE PAZARLIK YAPANLARI" KOVACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde oldukça dikkat çeken mesajlar verdi.

Ahlaki değerlerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, pavyon köşelerinde pazarlık yapanları, delege satın alanları partiden kovacağını söyledi.

Gençlere seslenen ve dolduruşa gelmemeleri için de çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

"SİZİ UTANDIRMAYACAĞIM"

"Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Sizleri utandırmayacağım asla. Hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım.

"CHP KURULTAYINDA PARA OLMAZ"

Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaydır, bir şenlik kurultaydır.

CHP kurultaylarında para, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Ecevit'in partisidir.

"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"

Arınacağız, arınacağız; kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti devlete yön çizen bir partidir.

Devlet kuran devlet inşa eden partidir. Ahlakı dokularına kadar koruyan, çalışkan partidir. Beraber özveri ile çalışacağız.

"CHP TARİHİNDE PAVYONLARDA KURULTAY PAZARLIĞI YAPILMADI"

CHP tarihini hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, ahlak. Erdem erdem. Adalet adalet.

Temizlik temizlik. CHP bunları kendi dokularına işledi. Adaletin olmadığı yerde, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz.

"BEN SANA PARA VEREYİM SEN BANA OY VER, BU KABUL EDİLEMEZ"

Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Böyle bir şeyi bu parti kabul etmez. İradesini para ile satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.

"HİÇBİR CHP'Lİ ÜLKESİNİ YURT DIŞINA ŞİKAYET EDEMEZ"

Hep iyi niyetle davrandım, kimseye kötü gözle bakmadım. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum.

İç ve dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez.

Yedi düvele mücadele etmiş olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Türkiye emperyalizme karşı mücadelede bütün mazlum milletlere örnektir.

"HERKESİN HAKKINI CHP SAVUNACAĞIZ"

Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim.

Uyuşturucu baronlarından, hesap sormazsam namerdim. İradesini para ile alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim.

Dış dünyada büyük değişimler var; Hürmüz'ün ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz, CHP bu konuda ne söylüyor. Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak. İşçinin emekçinin hakkını CHP savunmayacak da kimler savunacak.

"PARA İLE DELEGE SATIN ALDILAR"

Hak mücadelesini yaparken beraber, omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan bazı televizyon sahipleri var.

Onlar para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

Kısır tartışmalardan çıkmazsak bu hepimize zarar verir. Bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. Bize her türlü suçlama yapılmıştır.

Yeri geldi komünist, yeri geldi faşist denmiştir ama en aykırı olan bile CHP'nin değerlerini sorgulamamıştır. Bütün İslam coğrafyası da bize bakar."

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