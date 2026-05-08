CHP’de Afyonkarahisar depremi: Merkez ilçe yönetimi görevden alındı

Afyonkarahisar siyasetinde son günlerde yaşanan hareketlilik, CHP teşkilatında yeni bir krizi beraberinde getirdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğinin kesinleşmesinin ardından, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınması parti kulislerini hareketlendirdi.

Kararın, Köksal’ın parti değişikliği sonrası belediye binası önünde düzenlenen protestolara merkez ilçe yönetiminin katılmaması nedeniyle alındığı öne sürüldü.

İL BAŞKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada görev değişikliği kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, “CHP Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu kararıyla merkez ilçe başkanı ve yönetim kurulu görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Görevden alma kararının ardından yeni yönetimin nasıl şekilleneceği ve teşkilatta nasıl bir yapılanmaya gidileceği merak konusu oldu.

KÖKSAL’IN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği yönündeki gelişmeler, kent siyasetinde geniş yankı uyandırmıştı. Sürecin netleşmesinin ardından parti tabanında tepkiler yükselirken, belediye önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

İddialara göre CHP Merkez İlçe Yönetimi’nin bu protestolarda aktif rol almaması ve gösterilere katılmaması, il yönetiminin tepkisini çekti. Parti içinde yaşanan görüş ayrılıklarının ardından görevden alma kararının geldiği ileri sürüldü.

CHP TEŞKİLATINDA YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Görevden alma kararının ardından gözler CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın atacağı yeni adımlara çevrildi. Parti kulislerinde merkez ilçeye geçici yönetim atanabileceği konuşulurken, önümüzdeki günlerde yeni yapılanmanın netleşmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP teşkilatında nasıl bir yol haritası izleneceği ve Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş sürecinin kent siyasetinde nasıl bir etki oluşturacağı merakla takip ediliyor.