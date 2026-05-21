CHP'de beklenen karar çıktı: İmamoğlu'nun tüm planları bozuldu

CHP’de aylardır süren 'mutlak butlan' tartışmaları bugün verilen kararla sonuçlandı.

İstinaf mahkemesi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vererek; kurultayı baştan itibaren hükümsüz saydı.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralması yönünde hüküm verildi.

İMAMOĞLU'NUN OLASI 'ADAYLIĞI' PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ

Kararla, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun planları da suya düştü.

Kılıçdaroğlu ise sessizliğini son dönemde bozarak 'arınma' vurgusu yaptığı videolar paylaşmış ve mevcut yönetime eleştiriler yöneltmişti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNDÜ

İmamoğlu, CHP'nin başında geçirerek, kendisine 'tam destek' sağlayan Özel'in de katkılarıyla, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ilerlemek istiyordu.

İmamoğlu'nun planladığı gibi gitmeyen kararla, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine geri döndü.

ÖZEL'İN LİDERLİĞİNDE ADAYLIĞA YÜRÜYECEKTİ

İmamoğlu, Özel’i destekleyerek onun Genel Başkan seçilmesinde kilit rol oynamış, böylece Özel’in liderliğinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ilerlemeyi hedeflemişti.

Ancak İmamoğlu’nun tutuklanması ve hukuki engellerle karşılaşması üzerine Özel, İmamoğlu’nu ısrarla savunmaya devam etmiş, 'Ekrem İmamoğlu’nun kendisi bile bu aşamadan sonra adaylıktan çekilemez' açıklamaları yapmıştı.

PARTİ İÇİ KARIŞIKLIK VE ALTERNATİF ADAYLAR DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İmamoğlu'nun 'adaylık' planlarındaki yerini tutmaya devam etmeyi hedefleyerek kurultayda desteklediği Özel ve yönetimi karar sonrası görevi devretti.

Mutlak butlan davasının yarattığı belirsizlik ve İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle parti içi gerilimler ve alternatif isim tartışmaları de zaman zaman gündeme gelmişti.