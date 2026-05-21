Mutlak butlan son dakikası Halk TV'de yüzleri düşürdü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) şaibeli kurultay davasında karar..

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adı altında parti içi girdiklerinde yarışta, delegeleri türlü hediye ve rüşvetlerle kendi taraflarına çektiklerine yönelik şikayetler üzerine adli süreç 2023 yılında başlamıştı.

Bir yandan da CHP'li belediyelerin yolsuzlukları tek tek ortaya çıkarken, şaibeli kurultay davasına ilişkin süreç tamamlandı.

MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

HALK TV'DE YÜZLERİN DÜŞTÜĞÜ O AN

Kararın verildiği o anlarda muhalefete yakınlığıyla bilinen Halk TV'de yüzler düştü.

"İFADE ETMEKTE ZORLANIYORUM"

Spiker Gizem Çetin'in mutlak butlan kararının son dakikasını sunarken şu ifadeleri kullandı:

“CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Hakikaten ifade etmekte zorlanıyorum ama bu karar çıktı. Zaten bugün bu konuşuluyordu.”

CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NA DEVREDİLECEK

Öte yandan karara göre şaibeli kurultay ve sonrasında yapılan tüm kurultay süreçleri yok sayılarak CHP yönetimi Kılıçdaroğlu ve ekibine iade edilecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğuna ilişkin davada duruşma süreci 15 Eylül 2025'te başlamıştı.

