CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi

Siyasetin gündemi yoğun...

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzlukların yanı sıra, erken seçim tartışmaları ve Orta Doğu'da yaşanan savaş devam ediyor.

Bugün itibariyle ise siyaset dünyasının aylardır beklenen karar açıklandı.

CHP İÇİN MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖREVE GERİ DÖNECEK

Karara göre bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dava'nın konusuz kalması kararını geçersiz saydığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ SON BULDU

Kararla birlikte CHP'de Özgür Özel'in başkanlık dönemi 2 yıl, 6 ay, 16 gün sürmüş oldu.

Özgür Özel, 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli Kurultay ile göreve gelmişti.

812 OY ALARAK KAZANMIŞTI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimi ikinci tura kalırken ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için gece yarısı yapılan ikinci tur oylamasında Özgür Özel 812 oy alarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti.

Yarıştığı rakibi ve dönemin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE YOLSUZLUKLAR PATLAK VERDİ

Özgür Özel'in genel başkanlık döneminde CHP'li sık sık yolsuzluk ve rüşvet vakaları patlak verdi.

Çok sayıda belediye başkanı gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanırken yapılan yolsuzluklar dosyalarda yer aldı.

DAVA NASIL BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olaylı kurultay davası, delegelerin şikayetleri ve yargıya taşınan şaibe ihbarlarıyla açılmıştı.

Davanın hukuki süreci, Bursa'da bir vatandaşın ve ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı kurultay delegelerinin suç duyurusunda bulunmasıyla fitillenmişti.

PARA KARŞILIĞI OY İSTENDİ İDDİASI

Yapılan ihbarlarda, 38. Olağan Kurultay’da delegelerin oylarını manipüle etmek amacıyla "para karşılığı oy kullanma" ve çıkar sağlama pazarlıkları yapıldığı öne sürülmüştÜ.

İddialar arasında, delegelere oy karşılığında nakit para, cep telefonu ve ev vaat edildiği gibi çok ciddi ithamlar yer almıştı.



