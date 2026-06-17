CHP'li Faik Tunay'dan Özel eleştirisi: Mağduriyet sürerse üçün birini alırlar

CHP içinde liderlik ve yönetim tartışmaları devam ediyor.

38. Olağan Kurultay'ına 'mutlak butlak' kararı verilmesinin ardından alevlenen iç krizi, Genel Merkezi'nde yaşanan 'tahliye' gerginliği ve arbede ile TBMM'de Grup Toplantısı tartışmaları izledi.

CHP İÇİNDEKİ KRİZ DEVAM EDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi 'arınma' vurgusunu ihraçlarla sürdürürken, Özgür Özel tarafı ise 'mağdur' edildiklerini savunmaya devam ediyor.

Mahkeme kararları, kurultay tartışmaları, olası ihraçlar ve yeni parti spekülasyonları gibi gelişmeler, CHP'yi yaşadığı karmaşayla gündemin üst sıralarına taşımaya devam ediyor.

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"MAĞDURTİYETLERİ SÜRERSE ÜÇÜN BİRİNİ ALIRLAR"

Bu bağlamda, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, partinin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Faik Tunay, TV100'de katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve ekibi sadece mağduriyetten ilerlerse üçün birini alırlar."

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"ÖZEL, FARKLI ALANLARDA BAŞARILI OLABİLİR"

Tunay, konuşmasında Özgür Özel'in hitabet ve parti sözcülüğü gibi alanlarda başarılı olabileceğini ancak 'liderlik' konumunun farklı bir nitelik gerektirdiğini belirtti.

Tunay, eleştirilerini mağduriyet odaklı bir stratejinin yetersiz kalacağına dair görüşüyle sürdürdü.