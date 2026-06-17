Özgür Özel, hazırladıkları "senaryolardan" bahsetti: Yeni parti olabilir

CHP'de gündem "mutlak butlan."

CHP'de delegelere para karşılığında oy kullandırılmasının ortaya çıkmasının ardından mutlak butlan kararı verildi ve Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü.

Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinin ardından da Özgür Özel ve ekibi, görevden uzaklaştırıldı.

CHP'de yaşanan bu gelişmeler, beraberinde de çift başlılığı getirdi.

Kılıçdaroğlu yönetimini kabul etmek istemeyen Özel, grup toplantısından da vazgeçmedi.

Meclis önünde CHP'liler birbirine girerken, Özel'in ise yeni parti hazırlığında olduğu kulislerde dolaşmaya başladı.

Kulis bilgilerini doğrular nitelikte konuşan Özel, Deniz Zeyrek'e verdiği röportajda da senaryolarından bahsetti.

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Yaşanan gelişmelerin ardından tedbirlerini aldıklarını söyleyen Özel, "Çoktan aldık. Yani ben daha önce söyledim hatta buna bir ara Kemal Bey kızdı.

"YENİ PARTİ HAZIRLIĞI VAR, BAŞKA PARTİLERE DE GEÇİLEBİLİR"

Yani bir parti var mı, yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var, bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil ama hani seçime giremez hale geldiği an." dedi.

Özel, devam eden açıklamasında da kurultaya vurgu yaptı ve şöyle konuştu;

"KURULTAY YAPMAMA SEÇENEĞİNE KAPALIYIZ"

"Efendim uzlaşma kapıları açık mı? Bütün kapılar açık ama en kısa sürede kanunun emrettiği, aklın emrettiği, vicdanın emrettiği, ahlakın gerektirdiği kurultayı yapsınlar.

Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.

"KURULTAYLA İLGİLİ BAŞKA ÇABALARIMIZ OLACAK"

O adımı atanla da uzlaşırım. Bu adımı atmayanla uzlaşmam. Reaksiyon olarak biz parti meclisini boşalttık ve parti meclisi düştü.

Bununla ilgili gerekli hukuki çalışmalar içinde olacağız ama öncesinde partide iç hukuk yollarının tüketilmesi birtakım bu işlemin iptal edilmesi ve yeniden parti meclisinde çoğunluğun sağlanması söz konusu olabilir.

O olmadığı takdirde parti meclisinin düştüğünü başka mekanizmalarla elbette tescil ettireceğiz.

Bir mücadelenin içindeyiz. Bir yandan yarın topladığımız imzaları vereceğiz, bir yandan önümüzdeki hafta içinde kurultayla ilgili başka çabalarımız olacak, bir yandan Yargıtay süreçlerini takip ediyoruz.

"KAHROLUYORUM"

Evet, üzülüyor muyum, üzülüyorum. Sıkılıyor muyum, sıkılıyorum.

Yapılanlara kahroluyorum yani partime yakıştıramıyorum, geçmişte birlikte çalıştığımız insanlara yakıştıramıyorum ama yani böyle hayal kırıklığına uğrayıp küsecek halimiz yok.

Aksine daha çok motive oluyorum partiyi hızla bu anlayışın elinden almak için."

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