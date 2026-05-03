CHP’li Konak Belediyesi'nde skandal: Başkan, meclis üyelerine silahlı saldırı planı yaptı

Savcılık dosyasına giren ifadelerde; CHP’li Belediye Yönetiminin yine CHP’li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon TL para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı.

Dosyaya giren ses kayıtları ve “Başkan senden medet umuyor” sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyüttü.

TEHDİT, ŞİDDET, TETİKÇİ… HEPSİ AYNI DOSYADA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/24902 sayılı soruşturma dosyasında, CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı’nın görev yapan bazı CHP’li meclis üyelerine yönelik “tehdit”, “darp”, “silahla yaralamaya teşebbüs” ve “azmettirme”kten şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmaya göre Konak Belediyesi meclis üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin dövülmesine, yine belediye meclis üyesi Alaaddin Kurt’un ise silahla vurulmasında dair planlar yapıldığı soruşturma evrakına yansıdı.

Üstelik bu planların sosyal medya üzerinden tehditlerle desteklendiği ve savcılık makamına sunulan belediye meclis üyesi-tetikçi ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlendiği öğrenildi.

“10 MİLYON TL VERELİM, İŞİ HALLET” İDDİASI

Müşteki Cem Eren’in şikâyetine göre, “zaza.yusuf7” adlı sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında ise, söz konusu isimlere zarar verilmesine yönelik konuşmaların yer aldığı öne sürüldü.

Şüpheli Yusuf Aydoğdu, bu kayıtların kendisine ait olduğunu ve bizzat kendisi tarafından alındığını kabul etti.

Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da Aydoğdu’nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP’li meclis üyesi Melda Erbaykent’in kendisinden üç CHP’li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti.

İddiaya göre Aydoğdu’dan Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt’un silahla vurulması ve Cemal Küpeli’nin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesi talep edildi.

Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı.

Aydoğdu ayrıca Aralık 2025’te borç olarak istediği 500 bin TL’nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN EŞİ BU ARSANIN SATILMASINI İSTİYORMUŞ” İDDİASI

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu’nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu, paylaşımında CHP’li Belediye Meclis üyesi Melda Erbaykent’in kendisine, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş” dediğini öne sürdü.

Aydoğdu aynı paylaşımda, kendisine 10 milyon TL teklif edildiğini, Alaaddin Kurt’un vurulmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin de dövülmesinin istendiğini iddia etti.

Aydoğdu’nun ifadesine göre tüm bu sürecin arkasında belediye içindeki imar kavgası bulunuyor.

İddiaya göre; Konak Tepecik’te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması, nev değişikliği ve kat artışıyla yüksek rant getirecek bir ruhsat sürecine dönüştü.

Buna “kamu yararı” gerekçesiyle karşı çıkan CHP’li meclis üyeleri ise hedef haline getirildi. Aydoğdu’nun ifadesinde geçen “Melda bana ‘Başkan senden medet umuyor’ dedi” sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu.

Bu ifade, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ: MUHTARI DA HALLETTİM, MUHTARIN BACISI, ONU DA HALLETTİM, ALAADDİN’İ DE İKİ GÜNDE HALLETTİM

Savcılık makamına sunulan Belediye Meclis Üyesi Melda Erbaykent ile Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşme kayıtları da dosyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında, belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadeler yer aldı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, Çınartepe Mahalle Muhtarı’nın da süreçte baskı gördüğünü ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığını öne sürdü. Bilirkişi çözümlemesine göre kayıtlarda şu ifadeler geçti:

“Bak başkan- hemen yan- başkanın yanına odasına gittik. Biz başkanla konuştuk Mert'le ben. Ben dedim ki iki üç gün sonra dedim halledeceğim dedim. Bak geldim hallettim hemen yani. Bak muhtarı da hallettim. Şeye kalktı, eee, ilçe başkanımıza saygısızlık yaptı. Bak yazılar yazdı. Bak, şey, muhtarın bacısı onu da hallettim.

Kalktı işte başkanımıza bir sürü laf söylüyordu. Sağda solda arkasından konuşuyordu. E bak o- o da mı başkanla uğraşıyordu? E Alaaddin, Alaaddin dedi benle uğraşıyor. Bak onu da iki günde hallettim.

Bir yazıyla hallettim. E bak şimdi devreye sokuyorlar bir sürü kişiyi rest çekiyorum.” “He bu da dokuz kardeşlerden biri işte. Dengesiz dengesiz kelime kullanmış. Hakkını aldı bugün ya. Bir saat önce aldı hakkını."

İMAR RANTI GERİLİMİNİN PERDE ARKASI: CHP’Lİ BAŞKAN CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNE KARŞI

Olayın en çarpıcı yönlerinden biri ise iddiaların CHP’li parti yönetici ve yetkilileri arasında yaşanması oldu. Buna göre olayların merkezinde imar ve ruhsat kavgası bulunuyor.

Özel bir hastaneye komşu 11 dönümlük arsa için verilecek ruhsat izni, nev değişikliği ve kat artışının yüksek rant getireceği değerlendirilirken, buna karşı çıkan CHP’li meclis üyeleri hedef haline geldi.

Hatta şüpheli Yusuf Aydoğdu’nun paylaşımına göre bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşinin de adı geçti.

CHP’li Belediye Başkanı ile yine CHP’li bazı belediye meclis üyeleri arasında imar planı nedeniyle ciddi bir ayrışma yaşandığı, uzlaşma sağlanamayınca sürecin baskı, korkutma ve yıldırma boyutuna taşındığı iddia edildi.

Hatta Aralık 2025’teki kritik belediye meclis toplantısına katılımlarının engellenmek istendiği de dosyaya yansıyan iddialar arasında yer aldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Yusuf Aydoğdu’nun ifadesinde yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise, belediye yönetimine yönelik oldu. Aydoğdu, bazı isimlerin araştırılması halinde ciddi yolsuzlukların ortaya çıkacağından korkulduğunu öne sürdü.

Soruşturma kapsamında ses kayıtları bilirkişiye gönderilerek bağlantılı dosyalar da çözümlenip dosyaya girdi. Dosyadaki iddiaların ağırlığı ve detayları nedeniyle, soruşturmanın daha da büyüyebileceği kaydediliyor.

İzmir’de yerel basın bu iddiaları yoğun bir şekilde tartışırken CHP İzmir il yönetiminin ve CHP genel merkez yönetiminin ise iddialar karşısında sessiz kalması dikkat çekiyor.

Siyasi kulislerde ise şu soru yankılanıyor: “Ortalık yangın yeriyken CHP’li yerel yöneticiler birbirlerini vurduracak kadar nasıl bir rant hırsı peşine düşmüş olabilir?"

